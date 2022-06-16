Експерти підрахували, коли окупанти тікатимуть із Херсона, щоб не стати самогубцями

Українські воїни створюють неочікувані для ворога контрнаступи і їм доводиться посилюватись перекидаючи війська із інших напрямків.

Зараз окупанти намагаються атакувати на лише Сєвєродонецьк, але і Бахмут, Славеньськ, та їм не вистачає піхоти і артилеристів, зазначає військовий експерт Олександр Ковеленко в ефірі "Єдиного марафону" в слоті ТСН.

Він зазначає, що артилерійські дуелі створюють загрозу для українців, але така активність від росіян, свідчить, що вони нервують, що Україна почне використовувати зброю від партнерів, тож намагаються прискоритись, щоб вийти на межі Донецької і Луганської області. «Це і є стимулом просування», - певен експерт.

Водночас він наголошує, що Сєвєродонецьк попри те, що це невеличке місто, вже два тижні блокує наступальні дії на всю Донецьку область.

Такі події там дозволяють українським військам мати успіхи зокрема і у Херсонській області. Експерт каже, що українцям цілком реально просунутись до Херсона. Ворог, за словами експерта, не був готові до того, що українці почнуть контрнаступ по широкому фронті, тож вони не мають ресурсу, щоб стримувати його повноцінно. Доводиться перекидати сили із Запорізького наступу, що відіграє роль, в неуспішному наступі на Запоріжжя.

Збройні сили підходять все ближче до Херсону, вже вибухають склади ворога. Тож експерт припускає, що вже на початку серпня будуть такі ситуації, що «росіянам звідти доведеться тікати, або це буде самогубства для них».

А от попри виснаження військ ворога і Збройних сил зокрема, оперативна пауза швидше за все неможлива, каже експерт. Адже це може зупинити дуже важливі просування ЗСУ, зокрема на Ізюмському напрямку, на північно-східному напрямку від Харкова.

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