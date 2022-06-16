Новонародженим у Херсоні примусово надаватимуть російське громадянство

Діти, які народилися в Херсоні після 24 лютого, автоматично отримають російські паспорти.

Відповідний документ видаватимуть і дітям-сиротам.

Про це повідомляє російське пропагандистське агентство РИА-Новости.

"Діти, народжені після 24 лютого на території Херсонської області, будуть автоматично отримувати громадянство Російської Федерації. Плюс діти-сироти також будуть реєструватися як громадяни Російської Федерації", - заявив колаборант і так званий "заступник голови" регіону Кирило Стремоусов.

Нагадаємо, Збройні сили України просуваються на Херсонському напрямку. Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко каже, що багато мешканців регіону чекають на українських захисників, тому російських загарбників там битимуть "з двох боків".

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