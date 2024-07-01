Елітні підрозіли РФ активізувалися на фронті: в ІSW оцінили загрозу

У РФ сподіваються, що присутність нібито більш елітних підрозділів ВДВ у різних секторах покращить відносну боєздатність інших підрозділів.

Військове командування РФ розділяє деякі обмежені елементи повітряно-десантних підрозділів і все ще може вважати підрозділи ВДВ відносно елітними, принаймні порівняно з іншими російськими підрозділами.

Про це йдеться в новому звіті ISW.

Міністерство оборони Росії заявило, що на Херсонському напрямку діють підрозділи 137-го полку ВДВ 106-ї повітряно-десантної дивізії (ВДВ).

Наприкінці травня 2024 року російське джерело стверджувало, що підрозділи 217-го полку ВДВ 98-ї дивізії ВДВ діють у прикордонній зоні Курської області. ISW зафіксував повідомлення про те, що підрозділи 217-го полку ВДВ також діяли біля Часового Яру наприкінці травня 2024 року, а підрозділи 217-го полку ВДВ, як повідомляється, продовжували діяти поблизу Часового Яру станом на 28 червня.

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"Підрозділи 83-ї бригади ВДВ діють у Вовчанську принаймні з початку червня 2024 року, а останній раз 11 червня ISW спостерігала повідомлення про те, що підрозділи 83-ї бригади також діють поблизу Часового Яру", - йдеться в повідомленні.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець 5 травня заявив, що в Курській області діє батальйон 104-го полку ВДВ 76-ї дивізії ВДВ.

"Таке розгортання обмежених елементів тих самих підрозділів і формувань VDV на різних напрямках і відстанях суперечить стандартній військовій практиці. Підрозділи окремих російських бригад і полків ВДВ були розгорнуті в зонах відповідальності кількох угруповань сил, рішення, яке, ймовірно, міг прийняти лише командувач російського ТВД, начальник Генерального штабу російської армії генерал Валерій Герасимов або, можливо, командувач ВДВ генерал-полковник Михайло Теплінський", - зазначає ISW.

Раніше ISW оцінював, що російські війська сильно деградували колись елітні підрозділи VDV і використовують їх для наземних штурмів і контратак, незважаючи на їхні призначені функції та елітні можливості – фактично перетворюючи VDV на мотострілкові підрозділи.

"Однак російське військове командування все ще може оцінити підрозділи ВДВ як більш якісні, особливо якщо ці підрозділи ВДВ зберегли частину загалом вищого офіцерського складу, з яким вони почали війну. Натомість російське військове командування може сподіватися, що присутність нібито більш елітних підрозділів ВДВ у різних секторах покращить відносну боєздатність інших підрозділів нижчої якості поблизу", - додали в ISW.

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Додамо, російські війська могли втратити майже всю 83-ю повітряно-десантну (ВДВ) бригаду на Харківському напрямку через значні втрати та відмову особового складу воювати.

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