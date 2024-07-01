Окупанти просуваються на одному із найгарячіших напрямків - ISW

На фронті фіксується просування російських військ, зокрема у Торецькому напрямку.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

В Міноборони РФ стверджували, що елементи російського десантно-штурмового загону "Ветерани" нібито просунувся підземним тунелем і захопили великий опорний пункт ЗСУ на східній околиці Північного.

В ISW зазначили, що не спостерігали візуального підтвердження цієї заяви.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що на Торецькому напрямку російські окупанти просунулися вглиб до 2,6 км і в ширину до 5,6 км, і не зустріли сильного опору під час наступу на Південне.

Російський воєнкор стверджував, що війська РФ також просунулися поблизу Залізного та діють уздовж вулиці Московської на східній околиці Залізного та Північного.

Російські загарбники також продовжили штурм поблизу Нью-Йорка і, як повідомляється, завдали удару плануючою бомбою ФАБ-3000 по українських позиціях у цьому населеному пункті.

Нагадаємо, російські війська продовжують вести наступальні операції на Торецькому напрямку від моменту їхньої активізації 18 червня, проте ймовірність значних успіхів у цьому районі залишається низькою.

Аналітики кажуть, що за час активізації боїв російські сили в основному пздійснювали фронтальні піхотні атаки на невеликі населені пункти на південь і схід від Торецька. Досі жодної значної механізованої атаки в цьому районі не було зафіксовано, а російські війська не досягли помітних тактичних успіхів.

Російські сили можуть використовувати операції на Торецькому напрямку для підтримки передбачуваного наступу з Часового Яру в бік Костянтинівки або просто чинити тиск на українські сили на ширшому фронті в Донецькій області, сприяючи успіхам на напрямках Часового Яру та Авдіївки.

Військовий експерт Олександр Коваленко повідомив, що битва за Торецьк вже почалася.

Головне на ранок 25 червня: Вступ України до ЄС, Евакуація з Торецька, Одруження в Дії

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