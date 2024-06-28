Прорив окупантів у напрямку Торецька: експерт зробив заяву про план РФ

Прорив окупантів у напрямку Торецька — це успішний фальстарт, вважає військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.

Таку думку він висловив в ефірі “1+1”.

“Те, що відбулося нещодавно біля Торецька — це в них був фальстарт, але фальстарт успішний, на жаль... Їхнє просування біля Торецька — це не повноцінне відкриття Торецького напрямку, але успішний фальстарт”, — сказав експерт.

“З іншого боку, їхня основна мета яка? По трасі 0511, яка веде саме через Очеретине на Покровськ, сформувати буфер безпеки на південному фланзі. Тобто вийти повністю на лівий берег річки Вовча і Карлівське водосховище. Таким чином, вони сформують для 0511 абсолютний такий буфер безпеки і зможуть продовжувати в північно-західному напрямку рух вже через Воздвиженку на трасу 0504 — основну логістичну артерію від самого Покровська на Костянтинівку і Часів Яр”, — додав він.

Нагадаємо, росіяни просуваються у напрямку Торецька. Раніше військові експерти казали, що саме це місто на Донеччині може стати справжньою ціллю “великого літнього наступу” Кремля. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

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