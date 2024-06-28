Загрози на кордонах з РФ: експерт зробив негативний прогноз

Олексанр Коваленко вважає, що статусу-кво до закінчення війни взагалі не буде по жодній ділянці вздовж кордону з РФ.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зробив негативний прогноз про загрози на кордонах з РФ.

Про це експерт сказав в ефірі "1+1".

"Статусу-кво до закінчення війни взагалі не буде по жодній ділянці вздовж кордону з Російською Федерацією. Тому що Росія буде намагатися і в майбутньому також до дуже схожих сценаріїв (мається на увазі російський наступ на Харківщині в кінці травня, – ред.), диверсійних дій розвідувального типу чи обмеженої окупаційної якоїсь рейдової операції", – зазначив Коваленко.

Нагадаємо, у Лукашенка злякались загрози на кордоні з Україною: що відповіли в РНБО.

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