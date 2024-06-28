Навіщо РФ інженерні війська КНДР на війні в Україні: експерт вразив відповіддю

У Росії фактично більше немає власних інженерних військ, тому що за понад два роки війни в Україні вони просто знищені. Саме тому Путін попросив Кім Чен Ина відправити на допомогу російській армії інженерний підрозділ північнокорейських збройних сил.

Про це розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі "1+1".

"Відповідь досить проста: тому що інженерні війська в самій Росії знищені, вони повністю знищені. На третій рік війни загальна кількість знищеної та пошкодженої російської спецтехніки перевищила 2400 одиниць", – зазначив експерт.

Коваленко пояснив, що інженерна техніка – це спецтехніка для будівництва фортифікаційних споруд, для розмінування та дистанційного мінування, а також для евакуації іншої пошкодженої бойової техніки.

"Тобто Путін цілком можливо робив Кім Чен Ину запит і на інші речі... Боєприпаси – це сто відсотків, ми це розуміємо. Техніка могла бути... були ці запити. Але інженерні війська – це саме те, чого Росія потребує найбільше", – наголосив військово-політичний оглядач.

На його думку, в окупантів закінчується потенціал їх власних інженерних військ. Це насамперед свідчить про виснаження ресурсів держави-агресорки.

Нагадаємо, ISW не знайшов жодних доказів того, що Північна Корея готується відправити інженерні сили до окупованої Донеччини.

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