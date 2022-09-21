"Фальшиві референдуми та мобілізація є ознаками слабкості РФ" - Брінк

США ніколи не визнають претензій Росії на тимчасово окуповані території України.
Фальшиві референдуми та мобілізація є ознаками слабкості, провалу Росії у війні проти України.
Про це заявила пані посол США в Україні Бріджит Брінк.
"Фальшиві референдуми та мобілізація є ознаками слабкості, провалу Росії. Сполучені Штати ніколи не визнають претензій Росії на нібито анексовану українську територію, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні, 21 вересня, Володимир Путін у термінову зверненні до росіян заявив, що Росія підтримає підсумки "референдумів" на Донбасі, а також у Запорізькій і Херсонській областях.
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