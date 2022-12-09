Favbet Foundation разом із партнерами передали для ЗСУ вже 50 авто

Nissan Navara заступив на службу в ЗСУ.

Благодійний фонд Favbet Foundation передав особовому складу батальйону "Миротворець" ще один позашляховик високої прохідності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

"Черговий красень позашляховик Nissan Navara заступив на службу в ЗСУ і допомагає нашим воїнам виконувати бойові завдання", - повідомили представники фонду.

Це вже 50-те авто, яке фонд спільно з компаніями-партнерами передали для потреб Збройних сил України від початку війни.

В основному це позашляховики, карети "швидкої допомоги", мікроавтобуси і вантажівки.

Нагадаємо, за сприяння фонду, окрім транспорту, ЗСУ регулярно отримують засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку. Наразі 95% проєктів орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалому від війни населенню.