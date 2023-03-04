Генерал Маломуж спрогнозував, чи можливе загострення у Придністров’ї

Росія продовжує загострювати напругу навколо Молдови.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів генерал армії, керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках Микола Маломуж.

За його словами, саме завдяки українській розвідці вдалося уникнути тих провокацій, які готувала Росія.

"Молдова не сьогодні не є глобальною проблемою для світу та навіть НАТО. Операція. яку планувала Росія була націлена на зміну режиму, на розпал конфлікту всередині самої Молдови. Тобто дистабілізація режиму - це було перше завдання: не війна. Передбачалося, що Росія насамперед підніме грмадські організації, спілку офіцепів, які підтримують лівий блок партій, а вже вони розпочнуть на цьому фоні захоплення парламенту", - каже генерал.

Він зазначає, що українській розвідці вдалося передати інформацію службі безпеки Молдови, яка протидіє цим операціям.

"У Молдові терміново прийняли заходи - зокрема, відбулася зміна уряду, який очолив силовик. Тому розпалити цю ситуацію не вдастся, хоча намагання такі були", - додав Маломуж.

Додамо, що в інтерв’ю ТСН.ua військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розповів, що Росія може і має ресурси, аби атакувати Молдову з Придністров’я та успішно провести операцію з держпереворотом у Кишиневі.