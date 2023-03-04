Генерал Маломуж спрогнозировал, возможно ли обострение в Приднестровье

Россия продолжает накалять напряжение вокруг Молдовы.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал генерал армии, руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж.

По его словам, именно благодаря украинской разведке удалось избежать провокаций, которые готовила Россия.

"Молдова не сегодня не является глобальной проблемой для мира и даже НАТО. Операция, которую планировала Россия была нацелена на изменение режима, на разгар конфликта внутри самой Молдовы. То есть дистабилизация режима — это была первая задача: не война. Предполагалось, что Россия прежде всего поднимет". общественные организации, союз офицепов, поддерживающих левый блок партий, а уже они начнут на этом фоне захват парламента", — говорит генерал.

Он отмечает, что украинской разведке удалось передать информацию службе безопасности Молдовы, противодействующей этим операциям.

"В Молдове срочно приняли меры – в частности, произошла смена правительства, которое возглавил силовик. Поэтому разжечь эту ситуацию не удастся, хотя попытки такие были", — добавил Маломуж.

Добавим, что в интервью ТСН.ua военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, что у России могут и есть ресурсы, чтобы атаковать Молдову из Приднестровья и успешно провести операцию с госпереворотом в Кишиневе.