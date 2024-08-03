Генштаб назвав найгарячіший напрямок фронту: де тривають бої

ЗСУ відбивають атаки ворога.
Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 123 бойових зіткнення.
Про це повідомив Генштаб.
На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні (штурмові) дії, загалом відбулося шість бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Глибоке, Тихе та Вовчанськ Харківської області.
На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу склала три. Сили оборони відбивали атаки ворога в районі Стельмахівки Харківської області.
На Лиманському напрямку наші війська відбили 15 атак противника в районах Макіївки Луганської області, Тернів та Торського Донецької області.
На Сіверському напрямку Силами оборони відбито 11 атак в районах населених пунктів Івано-Дар’ївка, Спірне, Верхньокам’янське, Переїзне та Виїмка.
На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 12 спроб противника прорвати оборону наших захисників в районі Часового Яру, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.
Ворог 24 рази намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Північне, Торецьк, Нью-Йорк та Залізне.
На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 36 атак.
На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка та Костянтинівка, де ворог три рази намагався прорвати українські оборонні позиції.
На Времівському напрямку противник здійснив п’ять безуспішних спроб прорвати оборону наших військ у напрямку Водяного та Степової Новосілки Донецької області.
На Оріхівському напрямку відбулось два бойових зіткнення в районі Новоданилівки та Новоандріївки Запорізької області.
На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює диверсійно-розвідувальну діяльність, обстріли населених пунктів з території РФ.
Нагадаємо:
Минулої доби втрати російських загарбників склали 1170 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танка, 27 бойових броньованих машин, 56 артилерійських систем, одну РСЗВ, засіб ППО, 52 БпЛА оперативно-тактичного рівня, три крилаті ракети, 54 автомобіля та чотири одиниці спеціальної техніки окупантів.
Читайте також: