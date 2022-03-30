Генштаб: Окупанти тимчасово відмовилися від блокування Києва

Ворог зазнав втрат.

Народ України героїчно протистоїть російській агресії. Війна триває вже 35 добу.

Про це заявили у Генштабі України.

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“Ворог через значні втрати тимчасово відмовився від блокування Києва. На Броварському напрямку відзначено часткове відведення підрозділів із зайнятого окупантами району у бік кордону з Російською Федерацією. Триває тридцять п’ята доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Противник продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України. Зазнав значних втрат та, ймовірно, тимчасово відмовився від виконання завдання щодо блокування Києва”, - йдеться у повідомленні відомства.

Нагадаємо, у Київській області загарбник підступно завдає ракетно-бомбових ударів, намагаючись повністю знищити інфраструктуру та житлові квартали міст та цілих сіл. Концентрується на сховищах пального з метою ускладнення логістичного забезпечення та створення умов гуманітарної кризи.

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