Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати ворога на фронті

Зокрема, лише за добу було знищено 204 ворожі одиниці автотехніки з автоцистернами та 107 БПЛА оперативно-тактичного рівня.
Втрати Росії у війні в живій силі на 15 січня становлять 812 670 військових. Лише за добу українські війська ліквідували і поранили 1580 окупантів.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати російської армії на 15 січня становлять орієнтовно:
- особового складу ‒ близько 812 670 (+1580) осіб,
- танків ‒ 9780 (+13),
- бойових броньованих машин ‒ 20 348 (+22),
- артилерійських систем – 21 975 (+52),
- РСЗВ – 1262 (+0),
- засобів ППО ‒ 1046 (+2),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 331 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22 383 (+107),
- крилатвх ракет ‒ 3018 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 28 (+0),
- підводнвх човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 33 995 (+204),
- спеціальної техніки ‒ 3696 (+0).
До слова, напередодні СБУ та Сили оборони України уразили низку ворожих об’єктів у різних регіонах Росії.
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