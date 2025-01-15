Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати ворога на фронті

Зокрема, лише за добу було знищено 204 ворожі одиниці автотехніки з автоцистернами та 107 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Втрати Росії у війні в живій силі на 15 січня становлять 812 670 військових. Лише за добу українські війська ліквідували і поранили 1580 окупантів.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати російської армії на 15 січня становлять орієнтовно:

особового складу ‒ близько 812 670 (+1580) осіб,

танків ‒ 9780 (+13),

бойових броньованих машин ‒ 20 348 (+22),

артилерійських систем – 21 975 (+52),

РСЗВ – 1262 (+0),

засобів ППО ‒ 1046 (+2),

літаків – 369 (+0),

гелікоптерів – 331 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22 383 (+107),

крилатвх ракет ‒ 3018 (+0),

кораблів/катерів ‒ 28 (+0),

підводнвх човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 33 995 (+204),

спеціальної техніки ‒ 3696 (+0).

До слова, напередодні СБУ та Сили оборони України уразили низку ворожих об’єктів у різних регіонах Росії.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.