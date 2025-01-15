Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати ворога на фронті

Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати ворога на фронті

Втрати Росії у війні / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Зокрема, лише за добу було знищено 204 ворожі одиниці автотехніки з автоцистернами та 107 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Втрати Росії у війні в живій силі на 15 січня становлять 812 670 військових. Лише за добу українські війська ліквідували і поранили 1580 окупантів.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати російської армії на 15 січня становлять орієнтовно:

  • особового складу ‒ близько 812 670 (+1580) осіб,
  • танків ‒ 9780 (+13),
  • бойових броньованих машин ‒ 20 348 (+22),
  • артилерійських систем – 21 975 (+52),
  • РСЗВ – 1262 (+0),
  • засобів ППО ‒ 1046 (+2),
  • літаків – 369 (+0),
  • гелікоптерів – 331 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22 383 (+107),
  • крилатвх ракет ‒ 3018 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 28 (+0),
  • підводнвх човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 33 995 (+204),
  • спеціальної техніки ‒ 3696 (+0).

До слова, напередодні СБУ та Сили оборони України уразили низку ворожих об’єктів у різних регіонах Росії.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація