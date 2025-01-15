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Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага на фронте

Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага на фронте

Потери России в войне / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В частности, только за сутки было уничтожено 204 вражеских единицы автотехники с автоцистернами и 107 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Потери России в войне в живой силе на 15 января составляют 812 670 военных. Только за сутки украинские войска ликвидировали и ранили 1580 оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери российской армии на 15 января составляют ориентировочно:

  • личного состава – около 812 670 (+1580) человек,
  • танков ‒ 9780 (+13),
  • боевых бронированных машин – 20 348 (+22),
  • артиллерийских систем – 21 975 (+52),
  • РСЗО – 1262 (+0),
  • средств ПВО ‒ 1046 (+2),
  • самолетов – 369 (+0),
  • вертолетов – 331 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 22 383 (+107),
  • крылатых ракет ‒ 3018 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 33 995 (+204),
  • специальной техники – 3696 (+0).

К слову, накануне СБУ и Силы обороны Украины поразили целый ряд вражеских объектов в разных регионах России.

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