Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага на фронте

В частности, только за сутки было уничтожено 204 вражеских единицы автотехники с автоцистернами и 107 БПЛА оперативно-тактического уровня.
Потери России в войне в живой силе на 15 января составляют 812 670 военных. Только за сутки украинские войска ликвидировали и ранили 1580 оккупантов.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери российской армии на 15 января составляют ориентировочно:
- личного состава – около 812 670 (+1580) человек,
- танков ‒ 9780 (+13),
- боевых бронированных машин – 20 348 (+22),
- артиллерийских систем – 21 975 (+52),
- РСЗО – 1262 (+0),
- средств ПВО ‒ 1046 (+2),
- самолетов – 369 (+0),
- вертолетов – 331 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 22 383 (+107),
- крылатых ракет ‒ 3018 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 33 995 (+204),
- специальной техники – 3696 (+0).
К слову, накануне СБУ и Силы обороны Украины поразили целый ряд вражеских объектов в разных регионах России.
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