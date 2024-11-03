Google "засвітив" на картах розташування українських військових систем: подробиці

Google оновила карти Google Maps, що призвело до виявлення розташування українських військових систем. Це оновлення може бути використане на шкоду Україні, оскільки інформація стала доступною для Росії.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони Андрій Коваленко.

Він розповів, що фахівці вже звернулися до компанії Google щодо оновлення карт, але швидкої реакції з боку корпорації не отримали.

"Уявіть ситуацію. Гугл викладає на картах оновлені знімки, на яких палить розміщення наших військових систем (не буду уточнювати). Ми звертаємося до них, аби швидко це виправити, але ж в них вихідні. Не до цього", – написав він.

За його словами, росіяни активно поширюють ці знімки в мережі.

Після публічної реакції представники Google таки зв’язалися з українськими фахівцями та повідомили, що працюють над виправленням проблеми зі знімками розташування українських військових систем.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала чотирьох агентів російських спецслужб, які координували ворожі удари по Донеччині. Вони намагалися розвідати та передати інформацію про бойові позиції українських військових у Лиманському, Краматорському та Слов’янському напрямках.

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