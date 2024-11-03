Google "засветил" на картах расположение украинских военных систем: подробности

Специалисты уже обратились в Google по поводу обновления карт.

Google обновила карты Google Maps, что привело к выявлению расположения украинских военных систем. Это обновление может быть использовано в ущерб Украине, поскольку информация стала доступна России.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко.

Он рассказал, что специалисты уже обратились в Google по поводу обновления карт, но быстрой реакции со стороны корпорации не получили.

"Представьте ситуацию. Гугл выкладывает на картах обновленные снимки, на которых курит размещение наших военных систем (не буду уточнять). Мы обращаемся к ним, чтобы быстро это исправить, но ведь у них выходные. Не до этого", – написал он.

По его словам, россияне активно распространяют эти снимки в сети.

После публичной реакции представители Google таки связались с украинскими специалистами и сообщили, что работают над исправлением проблемы со снимками расположения украинских военных систем.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала четырех агентов российских спецслужб, координировавших вражеские удары по Донбасу. Они пытались разведать и передать информацию о боевых позициях украинских военных в Лиманском, Краматорском и Славянском направлениях.

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