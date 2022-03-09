Іноземні добровольці можуть отримати українське громадянство

Законодавством передбачено таку можливість.

Іноземні добровольці, які приїхали до України, аби боротися з російськими окупантами, зможуть отримати українське громадянство.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі телемарафону.

"Якщо такі особи з числа іноземних громадян будуть зацікавлені в отриманні українського громадянства, то наше законодавство передбачає для них таку можливість", - зазначив він.

За словами Єніна, кількість іноземних добровольців, які прибули в Україну, зростає. Вони підписують контакт, а також отримують військовий квиток. Він замінює їм посвідку на проживання.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 13-й день. Окупанти вже декілька днів не надають гуманітарних коридорів мирним мешканця, які стали заручниками російських злочинців у містах, що залишилися без світла, води, опалення, медикаментів та їжі.

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