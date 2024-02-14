Коли закінчиться війна в Україні: майор ЗСУ шокував прогнозом

Майор ЗСУ, пресофіцер першої окремої бригади спеціального призначення Тарас Березовець вважає, що війна в Україні найближчими роками не закінчиться.

Таку думку український військовий висловив в ефірі Еспресо.

"В інтерв'ю ZDF, яке було записано ще до призначення Сирського на посаду, він заявив про складний етап війни. Про те, що ми маємо переходити до стратегічної оборони. В інтерв'ю Сирський не говорив, що ми будемо відновлювати кордони 1991 року за два-три тижні, як раніше говорили некомпетентні експерти. Наразі не йдеться про завершення війни до кінця 2024 року, ця війна тривала", - пояснив Березовець.

Він зауважив, що "враховуючи потенціал РФ, не слід очікувати швидкого результату" закінчення війни.

"Як сказав Сирський: головним нашим пріоритетом є збереження особового складу", - сказав Березовець.

Нагадаємо, за словами головного редактора BILD, фронтового прикомандированного кореспондета Пауля Ронцхаймера, Україна опинилися у важкій військовій кризі.

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