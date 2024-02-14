Когда закончится война в Украине: майор ВСУ шокировал прогнозом

Майор ВСУ, пресс-офицер первой отдельной бригады специального назначения Тарас Березовец считает, что война в Украине в ближайшие годы не закончится.

Такое мнение украинский военный выразил в эфире "Эспрессо".

"В интервью ZDF, которое было записано еще до назначения Сырского на должность, он заявил о сложном этапе войны. О том, что мы должны переходить к стратегической обороне. В интервью Сырский не говорил, что мы будем восстанавливать границы 1991 года за две-три недели, как ранее говорили некомпетентные эксперты. В настоящее время речь не идет о завершении войны до конца 2024 года, эта война продолжительная", — пояснил Березовец.

Он отметил, что "учитывая потенциал РФ, не следует ожидать скорейшего результата" окончания войны.

"Как сказал Сырский: главным нашим приоритетом является сохранение личного состава", – сказал Березовец.

Напомним, по словам главного редактора BILD, фронтового прикомандированного корреспондета Пауля Ронцхаймера, Украина оказалась в тяжелом военном кризисе.

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