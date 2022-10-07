Командир Грузинського легіону: Росія стала один з найбільших постачальників зброї та техніки для українських військових

Росія стала другим постачальник зброї та техніки для української армії після США. Загалом, Україна з початку війни захватила понад тисячу одиниць техніки армії РФ.

Росія негласно стала одним з найбільших постачальників зброї та техніки для українських військових. ЗСУ з початку війни захватили понад 400 трофейних танків та практичну тисячу бронемашин різного типу.

Про це в інтерв’ю радіо “НВ” розповів командир Грузинського легіону Мамука Мамулашвілі.

Також читайте Більшість танкового парку України сьогодні становить затрофеєна російська техніка — британська розвідка

“Можна саркастично сказати, росіянами було поставлено багато озброєнь для української армії. Я сказав би, після Сполучених Штатів, Росія сьогодні другий постачальник озброєнь української армії”, — наголосив Мамулашвілі.

Зазначимо, що станом на кінець вересня українські військові захопили більше тисячі одиниць різного озброєння окупантів. Серед яких: понад 400 танків, порядка 700 бронемашин різного типу, а також 170 артиллерийских систем.

Контрнаступ ЗСУ

Українські військові станом на 7 жовтня продовжують контрнаступ відразу на двох напрямках: в Харьківській та Херсонській областях. Деокупують території також і на Луганщині. Водночас окупанти роблять активні спроби зламати українську оборону по лінії Горлівка – Бахмут –Піски. Проте особливого успіху противник не має.

Читайте також: