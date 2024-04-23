Командувач Нацгвардії озвучив прогноз на літній наступ РФ

Російські окупанти у новому прогнозованому наступі "не принесуть таких проблем, що командувачі Сил оборони бігатимуть в паніці й не знатимуть, що робити. Попри неприємні "сюрпризи", ворог не досягне своєї мети.

Таку думку висловив командувач Нацгвардії Олександр Півненко LIGA.net.

"Ні, ми готуємось. Так, противник робитиме неприємні для нас сюрпризи. Він буде діяти на тих напрямках, на яких ми не очікуємо. Але своєї мети він не досягне", - переконаний Півненко.

За його словами, на початку повномасштабного вторгнення, ми не були готові до проникнення противника вглиб країни.

"Але ми швидко перелаштувались на багатьох напрямках. Провели серйозну харківську операцію, росіяни залишили Київ і Херсонщину", - йдеться в повідомленні.

Командувач Нацгвардії переконаний і в тому, що Росія не зможе забрати ні Запоріжжя, ні Харків.

"Навіть якщо в напрямку Києва спробують щось – це демонстраційні дії. Хоча я очікую певних труднощів. Натиск буде – вони намагатимуться просунутися вперед, де зможуть. Ми перемістимо лінії зіткнення та підрозділи, застосуємо резерви. Будемо відпрацьовувати артилерією з FPV-дронами. Всіма засобами знищувати", - додав Півненко.

За його прогнозом, ворог можливо зможе виконати 10-15% своїх цілей.

"Але це не буде стратегічна перемога. А от після цього вони будуть думати, що далі. Тому що, образно, на другий такий "постріл" в них теж не вистачає боєприпасів", - додав він.

Нагадаємо, українське політичне та військове керівництво попереджає про черговий наступ росіян на фронті вже наприкінці травня - початку червня.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.