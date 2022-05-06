Лідери G7 поспілкуються із Зеленським в "історичну дату"

Зеленський звернеться до лідерів G7 в неділю. Участь глави держави анонсував уряд Німеччини.

Президент Володимир Зеленський приєднається у режимі відеоконференції до зустрічі "Великої сімки" 8 травня.

Про це повідомляє BBC.

Лідери G7 поспілкуються з президентом України в неділю. Участь Зеленського в зустрічі 8 травня назвали символічною.

"8 травня – історична дата, що знаменує закінчення Другої світової війни в Європі, яка спричинила терор, руйнування та смерть в європейських країнах", – нагадали в німецькому уряді.

У Берліні назвали згуртованість G7 "важливішою, ніж коли-небудь раніше" в умовах війни РФ проти України. Німеччина цьогоріч головує у "Великій сімці", до якої також входять США, Канада, Франція, Італія, Японія і Сполучене Королівство.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський провів 27 квітня телефонну розмову з президентом Індонезії Джоко Відодо. Лідер цієї держави запросив Україну взяти участь у саміті G20.

Виступ Володимира Зеленського на Міжнародній донорській конференції на підтримку України

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