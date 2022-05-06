Лидеры G7 пообщаются с Зеленским в "историческую дату"

Лидеры G7 пообщаются с Зеленским в "историческую дату"

Зеленский обратится к лидерам G7 в воскресенье. Участие главы государства анонсировало правительство Германии.

Президент Владимир Зеленский присоединится в режиме видеоконференции к встрече "Большой семерки" 8 мая.

Об этом сообщает BBC.

Лидеры G7 пообщаются с президентом Украины в воскресенье. Участие Зеленского во встрече 8 мая назвали символическим.

"8 мая – историческая дата, знаменующая окончание Второй мировой войны в Европе, повлекшая за собой террор, разрушение и смерть в европейских странах", – напомнили в немецком правительстве.

В Берлине назвали сплоченность G7 "важнее, чем когда-либо раньше" в условиях войны РФ против Украины. Германия председательствует в "Великой семерке", в которую также входят США, Канада, Франция, Италия, Япония и Соединенное Королевство.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский провел 27 апреля телефонный разговор с президентом Индонезии Джоко Видодо. Лидер этого государства пригласил Украину принять участие в саммите G20.

Выступление Владимира Зеленского на Международной донорской конференции в поддержку Украины

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