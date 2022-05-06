"Цены не совсем адекватные, но голода нет" — облсовет о ситуации в Херсонской области

"Цены не совсем адекватные, но голода нет" — облсовет о ситуации в Херсонской области

В оккупированном регионе – сложная ситуация с медикаментами.

Во временно оккупированной Херсонской области ощущается дефицит медикаментов, однако продуктов пока хватает на всех.

Об этом в эфире телемарафона заявил первый заместитель Херсонского областного совета Юрий Соболевский, пишет "Суспільне".

"Продукты есть. С деньгами очень большая проблема у людей. Экономика остановилась, и заработную плату не все получают в этих условиях", — рассказал он.

По словам чиновника, подавляющее большинство товаров все же украинские. "Фермеры помогают, они свою продукцию на рынки поставляют. Цены не совсем адекватные, к сожалению, но голода нет", – сказал Соболевский.

Чиновник Херсонской ОГА подчеркнул, что тяжелая ситуация складывается с обеспечением лекарством.

"Лекарств практически нет. А после того, как нам заблокировали возможность завозить хотя бы маленькими партиями – ситуация стала еще хуже. До этого как-то завозили небольшими партиями из Николаева, из Одессы. Сейчас все сложно", – пояснил он.

Ранее Юрий Соболевский сообщил, что во временно оккупированных городах области захватчики хотят установить свою "власть" и уничтожить финансовую систему.

А советник главы МВД Украины Вадим Денисенко заявил, что президент России Владимир Путин 9 мая может объявить об аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и части Запорожской областей.

Как сейчас живут люди на временно оккупированных территориях Херсонской области

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