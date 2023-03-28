Лукашенко звернеться до білорусів: про що говоритиме

У Білорусі 31 березня самопроголошений президент Олександр Лукашенко звернеться до народу із посланням.

Про це пише БелТА.

Зазначається, що захід буде знаковим, фундаментальним, а саме послання - "яскравим, цікавим, гострим і актуальним".

Крім того, анонсують, що у своєму виступі Лукашенко визначить "найближчу стратегію розвитку Білорусі в умовах динамічно мінливої геополітичної обстановки".

"Хотів би зазначити, що президент продовжує роботу над посланням. Ситуація динамічно змінюється, практично щодня, і цей документ вимагає актуалізації", - сказав він.

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Також відомо, що захід проходитиме "в урочистій обстановці" в Палаці Республіки. Участь у ньому візьмуть понад 2,5 тисячі осіб, переважно - держслужбовці та чиновники.

"Ми розуміємо, що послання - це перш за все звернення до білоруського народу, але, природно, аудиторія буде значно ширше. Це ще одна можливість для глави держави донести державну позицію нашої країни до народів тих країн, комунікації з якими через певні обставини і загострення міжнародної обстановки, певне геополітичне протистояння дещо втрачені", - заявив Сергієнко.

Тим часом США запровадили нові санкції проти білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Під обмеження потрапив літак Boeing 737, який належить уряду Білорусі і використовується як президентський літак.