Лукашенко обратится к белорусам: о чем будет говорить

В Беларуси, 31 марта, самопровозглашенный президент Александр Лукашенко обратится с посланием.

Об этом пишет БелТА.

Отмечается, что мероприятие будет знаковым, фундаментальным, а само послание – "ярким, интересным, острым и актуальным".

Кроме того, анонсируют, что в своем выступлении Лукашенко определит "ближайшую стратегию развития Беларуси в условиях динамично меняющейся геополитической обстановки".

"Хотел бы отметить, что президент продолжает работу над посланием. Ситуация динамично меняется, практически каждый день, и данный документ требует актуализации", — сказал он.

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Также известно, что мероприятие пройдет "в торжественной обстановке" во Дворце Республики. Участие в нем примут более 2,5 тысяч человек, в основном — госслужащие и чиновники.

"Мы понимаем, что послание – это прежде всего обращение к белорусскому народу, но, естественно, аудитория будет значительно шире. Это еще одна возможность для главы государства донести государственную позицию нашей страны до народов тех стран, коммуникации с которыми в силу определенных обстоятельств и обострение международной обстановки, определенного геополитического противостояния несколько утрачены", — заявил Сергиенко.

Тем временем США ввели новые санкции против белорусского диктатора Александра Лукашенко. Под ограничение попал самолет Boeing 737, принадлежащий правительству Беларуси и используемый в качестве президентского самолета.