Медведчук під час професійної бесіди "попливе" і дасть покази – Арестович

Крім Медведчука, було затримано також багато його працівників, і вони дають свідчення правоохоронним органам.
Віктор Медведчук, якого затримала СБУ, швидше за все, під час професійної бесіди, так як є адвокатом, "попливе" і дасть покази.
Про це радник Офісу президента України Олексій Арестович заявив в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну.
Крім того, він додав, що крім Медведчука було затримано також багато його працівників, і вони дають свідчення правоохоронним органам.
"У них зовсім інший інтерес. Люди чесно працювали за гроші, а тепер таке сталося", — зазначив Арестович.
Він додав, що затримані соратники Медведчука не цікаві для обміну, тому розповідають багато важливої і корисної інформації, щоб їх відпустили.
Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомила, що Росія продовжує передислокацію бойової техніки з Білорусі на схід України.
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