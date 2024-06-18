Мета літнього наступу РФ – Донецька область: військовий експерт

Окупаційна армія Росія почала так званий новий наступ ще в середині жовтня 2023 року і перебуває на межі своїх можливостей. Як зазначив військовий експерт Владислав Селезньов, противник діє, використовуючи всі доступні засоби, включно зі стратегічними резервами, для досягнення своєї основної мети – повної окупації Донецької області.

Про це він розповів в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Мета – скориставшись вікном можливостей, захопити якомога більше територій. Адже очевидно, що в літній наступальній кампанії є абсолютно чітке завдання – повна окупація Донецької області", - наголосив експерт.

Як пояснив Селезньов, класична військова наука стверджує, що військова операція оперативно-стратегічного рівня триває від трьох до п’яти місяців. Враховуючи, що поточний наступ триває вже восьмий місяць поспіль, відбувається виснаження ворожих військових ресурсів. Це означає, що зараз російська армія діє на межі своїх можливостей.

Однак, за його словами, успіх російських генералів безпосередньо залежить від ресурсного забезпечення українських Сил оборони.

"І тут у нас хороші новини: буквально днями ми почули заяву зацікавлених сторін щодо постачання артилерійських боєприпасів у межах чеської ініціативи. Сподіваюся, що після того, як боєприпаси потраплять на поле бою, вони відразу ж почнуть впливати на темпи просування російських окупантів і збільшення втрат у російської сторони", - резюмував військовий експерт Владислав Селезньов.

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