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У "Резерв+" запрацював QR-код: як він діятиме — відео

У "Резерв+" запрацював QR-код: як він діятиме — відео

У мобільному застосунку Резерв+ запрацював QR-код / Фото: Міністерство оборони України

У застосунку "Резерв+" запрацював QR-код та нові функції для військовозобов'язаних.

У застосунку "Резерв+" відтепер доступний електронний військово-обліковий документ, який має таку ж юридичну силу, як і паперовий. Новий функціонал дозволяє уповноваженим органам перевіряти чинність документа за допомогою сканування QR-коду.

Про це повідомляє Міноборони України.

Крім того, тепер у Резерв+ доступна функція "Виправити дані онлайн" для двох випадків:

  • "Я військовослужбовець, але досі на обліку" — для тих військовослужбовців, чий актуальний статус не відображався у реєстрі Оберіг.
  • "Дані не знайдено" — для усіх військовозобов'язаних, хто отримав таке сповіщення в застосунку Резерв+.

Громадяни можуть заповнити заявку, яка надійде до реєстру Оберіг для виправлення даних. Інформацію актуалізують дистанційно.

У Резерв+ запрацював QR-код: як він діятиме — відео

У Резерв+ запрацював QR-код: як він діятиме — відео

Нагадаємо, раніше ТСН.ua пояснював, навіщо потрібен QR-код у "Резерв+", і як його отримати.

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