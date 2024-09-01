"Міцний горішок" для окупантів: Коваленко розповів про оборону Селидового

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що місто Селидове на Покровському напрямку виявилося для росіян набагато "міцнішим горішком", ніж Очеретине чи Новогродівка.

Про це Коваленко написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Основний напрямок, яким російські окупаційні війська намагаються прорватися в Селидовому, – це східний, вулиця Берегова. Але тут є нюанс. Вулиця йде південним берегом річки Солона і перехід на північний берег можливий лише вулицею Миру, Павлова та Козацької. Але до них окупанти й близько ще не підійшли. А якщо підійдуть, то не факт, що там залишаться переходи", – зазначив експерт.

Він пояснив, що для розуміння ситуації необхідно уявити собі географію цієї місцевості.

"Вулицею Миру йде канал від шахти ім. Коротченка з териконом заввишки 40 метрів. Тобто східний напрямок удару для окупантів має низку як мінімум природних і як максимум штучних перешкод, які, на відміну від Новогродівки, використовуються на всі 100 своїх можливостей", – пояснив Коваленко.

Експерт додав, що з північного напрямку окупанти зайшли в районі шахти "Росія", але просунутись далі їм завадили водовідстійники та терикон шахти Коротченка. До того ж зайти у місто з півночі можна лише з траси Е-50 вулицею Лесі Українки, яка затиснута між каналом з правого флангу та териконом з лівого.

"Щоб зайти в Селидове з півночі росіянам необхідно прорватися прямим коридором довжиною 2,5 км, який прострілюється з висоти та вогневих точок. Такий собі – тир", – зазначив Коваленко.

Він зауважив, що зараз тиск на Селидове тільки наростає, але за всіма ознаками його утримання Силами оборони України має бути результативнішим ніж напрямок Очеретино-Новогродівка та дозволить значно виснажити сили окупантів.

Нагадаємо, ситуація на Покровському напрямку залишається складною. Ворог має перевагу, але зазнає великих втрат.

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