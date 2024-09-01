Видання Forbes розповіло про ситуацію у Покровську: чого слід чекати

Наразі ситуація дуже важка: росіяни мають значну перевагу, але наші бійці тримають позиції.

Між російськими військами, які наступають на важливий український логістичний вузол у Донеччині, залишилася лише одна лінія оборони. У Покровську, місті з довоєнним населенням 60 тисяч осіб, ситуація є критичною. Наявні українські підкріплення можуть бути недостатніми для ефективного утримання цієї ключової позиції.

Про це пише Forbes.

Що станеться після падіння Покровська, наразі не відомо, але це може негативно вплинути на військові зусилля України, оскільки масштабне вторгнення Росії триває вже 30-й місяць. Після захоплення зруйнованої Авдіївки в середині лютого російські війська натрапили на серйозну перепону — лінію траншей, яка простягалася через села між Авдіївкою та Покровськом.

Українська аналітична група Frontelligence Insight пояснила, що українські війська на Покровському напрямку були змушені кілька разів відступати через нестачу сил і ресурсів для організації ефективної оборони.

Хоча українці не програли всі битви за кожен сектор траншей, деякі бої вони дійсно програли. Коли один сектор траншей падав, сусідні українські підрозділи часто не мали іншого вибору, як відступати, щоб уникнути оточення.

В аналітичній групі Frontelligence Insight зазначили, що головною проблемою є недостатня кількість людських ресурсів і досвідчених підрозділів для організованої оборони. Попри якість оборонних споруд, їх недостатнє укомплектування робить їх вразливими для швидкого захоплення російськими військами.

Коли російський наступ на Покровськ посилилося в серпні, замість підсилення позицій на сході український генеральний штаб направив резервні бригади на контрнаступ у Курську область Росії. Це призвело до захоплення 400 квадратних миль території.

Українська оборона між Авдіївкою та Покровськом досі тримається на виснаженій 47-й механізованій бригаді, яка з лютого веде бої. Бригада втратила частину техніки та екіпажів.

Попри складнощі, є шанс врятувати Покровськ. Однак недостатня кількість українських військ у цьому районі ускладнює можливість ефективної контратаки. Відомо, що російські сили навколо Покровська, ймовірно, значно перевищують українські, але точна кількість військ не відома.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що ситуація на Покровському напрямку залишається складною. Ворог має перевагу у чисельності та озброєнні, але завдає значних втрат завдяки діям українських захисників.

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