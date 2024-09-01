Температурна аномалія в Атлантичному океані: вчені б'ють на сполох — огляд

В Атлантичному океані спостерігається температурна аномалія - вода раптово почала охолоджуватися і цей процес відбувається з рекордною швидкістю. Науковці не можуть пояснити причину цього явища.

Чому вчені б’ють на сполох та на що вплине охолодження Атлантичного океану, розповіла Вікторія Гнатюк в ексклюзивному огляді на YouTube-каналі TSN.ua.

Океан стає холоднішим

Як пише Unilad, за останній рік температура поверхні світового океану досягла рекордних значень, але в Атлантичному океані ситуація різко змінилася за останні три місяці – температура води раптово почала знижуватися з рекордною швидкістю і досягла аномальних значень для цієї пори року.

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За даними Національного управління океанічних та атмосферних досліджень, температура поверхні води в Атлантиці неухильно знижується від початку травня. Вода вже стала приблизно на градус холоднішою за середньостатистичні літні показники.

В останні роки на тлі глобальної зміни клімату на Землі температура океанської води влітку постійно підвищувалася. Від березня 2023 року в Атлантичному океані постійно фіксувалися рекордно високі температури, головною причиною яких експерти називали кліматичний феномен Ель-Ніньйо, який виникає в океані та впливає на клімат усієї планети. Особливо сильним Ель-Ніньйо був у 2023-му та 2024-му роках, спричинивши в усьому світі хвилі екстремальної спеки.

Що змінилося

Схоже, в Атлантиці Ель-Ніньйо поступається місцем своїй протилежності – Ла-Ніньї, який несе з собою різке похолодання.

На розвиток і поширення цих явищ впливає багато факторів, серед яких – пасати, хмарність та опади. Така мінливість і нестабільність ускладнюють прогнозування цих кліматичних феноменів.

Синоптики очікували, що холодний Ла-Нінья в Атлантиці розпочнеться у вересні. А тому раптове охолодження океанської води спантеличило експертів.

Що кажуть експерти?

Кліматологи стурбовані тим, що такі несподівані й різкі зміни можуть катастрофічно вплинути на довкілля. Зокрема, в Національному управлінні океанічних та атмосферних досліджень попереджають, що в Атлантиці збільшиться ризик сильних ураганів, особливо в екваторіальних районах.

Раніше експерти розповідали, що збільшення середньої температури на Землі на 3,7 градуса Цельсія призведе до того, що кліматичні явища Ель-Ніньйо, які часом призводять до природних катаклізм, у понад 90% випадків будуть екстремальними.

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Під час сильних Ель-Ніньйо західне узбережжя Південної Америки опиняється під потоками сильних дощів, які призводять до повеней та зсувів. Водночас західні частини Тихого океану, зокрема Індонезія та Австралія, переживають періоди посухи. Ель-Ніньйо 1997-98 років спричинило 23 тисячі смертей і завдало збитків на мільярди доларів через шторми, посухи, повені та спалахи захворювань, викликані цими катаклізмами.

"Якщо ми опинимося в стані, в якому майже кожне Ель-Ніньо є екстремальним, це матиме величезні соціально-економічні наслідки в Тихоокеанському регіоні”, - попереджали фахівці.

Яких аномалій чекати через потепління?

Згідно з моделлю клімату, з якою працювали науковці, в теперішніх умовах спостерігається вісім або дев'ять екстремальних явищ Ель-Ніньо упродовж століття. Але при потеплінні на 3,7 градуса Цельсія це число зросте до 26. Водночас 90,4% Ель-Ніньо будуть екстремальними за сьогоднішніми мірками.

Згідно з доповіддю ООН за 2023 рік, до 2100 року температура на Землі може перевищити показники доіндустріального рівня на 2,9 градуса за Цельсієм, якщо нинішні рівні викидів парникових газів не скоротяться.

Цього не бачили сотню років

Через зміни клімату в Україні стало можливим побачити легендарні дніпровські пороги, які були приховані під водою майже століття. Це відбулося через значне зниження рівня води в річці, тож тепер ці історичні утворення стали доступними для огляду кожного.

Дніпровські пороги були затоплені в 1930-х роках під час будівництва Дніпрогесу — однієї з найбільших гідроелектростанцій Радянського Союзу. Вони мали велике значення для української історії, адже були важливим орієнтиром для українців та використовувались козаками як природний бар’єр від ворогів.

Зниження рівня води, що стало причиною їх появи, пов’язане з кліматичними змінами: пороги видніються через посушливе літо й аномальну спеку. Це відкриття викликало великий інтерес серед науковців, істориків і туристів, які тепер мають можливість побачити ці унікальні природні утворення.

Порятунок мальків та давній ріг

Кількома днями раніше стало відомо, що через сильне обміління Дніпра в Запоріжжі утворилися так звані "калюжі" води, де мальки риби потрапили у пастку. Так, один запорізький блогер показав на відео, як він рятував маленьких коропів із таких "калюж".

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На відео, яке опублікував блогер, він з другом намагається врятувати маленьких коропів. Так, вони проривали струмочки від самого Дніпра до цих "калюж", аби рибини змогли врятуватись у річкову воду та не загинути.

Чоловікам звісно довелося попітніти, аби врятувати мальків риб. Адже всі канали вони проривали власноруч без допоміжної техніки. Окрім спасіння риби, друзі-рибалки ще розповіли, що знайшли старовинний човен та драбину під водою.

Це не єдині цікавинки, які трапляються українцям на дні Дніпра, що міліє. Так, запорізький біолог розповів, що на острові Хортиця знайшли ріг давньої тварини. В коментарях припустили, що це може бути ріг тура. Валерій Кємєнов зазаначив, що знахідку обіцяють передати до музею.

Інший блогер поділився знахідкою закам'янілого зуба коня, який мешкав тут півмільйона років тому.

Купатися заборонено

Через ризик інфекційних захворювань купатися в річці Дніпро в межах Запоріжжя наразі не рекомендується. Епідеміологи провели дослідження води в річці Дніпро поблизу кількох пляжів міста.

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За результатами аналізу, проби води у річці в цих місцях у двадцять разів перевищують норми мікробіологічного забруднення, ще вдвічі — біохімічного. Це збільшує ризик інфекційних захворювань.

Завідувач відділення епідеміологічного нагляду та профілактики неінфекційних захворювань Запорізького обласного Центру контролю та профілактики хвороб Олександр Савін радить утриматися від купання у Запоріжжі в річці Дніпро через високий ризик інфекційних хвороб.

Водночас фахівці заспокоюють, що питна вода в Запоріжжі залишається безпечною. Проби води, які відбирають для моніторингу, засвідчують відсутність спалахів інфекційних захворювань.

Чому міліє Дністер?

На жаль, міліє не лише Дніпро. Інші річки України також оголяють свої береги, зокрема і друга за величиною річка Дністер.

Раніше у Мережі з’являлися моторошні фото та відео Дністра та його приток, які сильно обміліли. Місцеві зняли шокувальні кадри у Хмельницькій та Чернівецькій областях. На їхню думку, причин декілька: сильна посуха та скидання води з Дністра для збільшення виробництва електроенергії Дністровсько ГЕС, яка нижче за течією.

Зниження рівня води в Дністрі зафіксували й у Держагентстві водних ресурсів. Пояснювали це відсутністю опадів, а також збільшенням обсягів роботи Дністровської ГЕС через обстріли обʼєктів інфраструктури в інших областях.

У суспільстві почали говорити про екологічну катастрофу. Утім, гідрологи запевняють: катастрофи немає, хоч і є певний вплив на екосистему.

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Нагадаємо, кліматична криза нависла над планетою — унаслідок цього останні 13 місяців стали найспекотнішими за всю історію спостережень.

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