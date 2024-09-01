Температурная аномалия в Атлантическом океане: ученые бьют тревогу — обзор

В Атлантическом океане наблюдается температурная аномалия – вода внезапно начала охлаждаться и этот процесс происходит с рекордной скоростью. Ученые не могут объяснить причину этого явления.

Почему ученые бьют тревогу и на что повлияет охлаждение Атлантического океана, рассказала Виктория Гнатюк в эксклюзивном обзоре на YouTube-канале TSN.ua.

Океан становится холоднее

Как пишет Unilad, за последний год температура поверхности мирового океана достигла рекордных значений, но в Атлантическом океане ситуация резко изменилась за последние три месяца – температура воды внезапно начала снижаться с рекордной скоростью и достигла аномальных значений для этого времени года.

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По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований температура поверхности воды в Атлантике неуклонно снижается с начала мая. Вода уже стала примерно на градус холоднее среднестатистических летних показателей.

В последние годы на фоне глобальной смены климата на Земле температура океанской воды летом постоянно повышалась. С марта 2023 года в Атлантическом океане постоянно фиксировались рекордно высокие температуры, главной причиной которых эксперты называли климатический феномен Эль-Ниньо, возникающий в океане и влияющий на климат всей планеты. Особенно сильным Эль-Ниньо был в 2023-м и 2024-м годах, вызвав во всем мире волны экстремальной жары.

Что изменилось

Похоже, в Атлантике Эль-Ниньо уступает место своей противоположности – Ла-Ниньи, несущий с собой резкое похолодание.

На развитие и распространение этих явлений влияют многие факторы, среди которых – пассаты, облачность и осадки. Такая изменчивость и нестабильность усложняют прогнозирование этих климатических феноменов.

Синоптики ожидали, что холодный Ла-Нинья в Атлантике начнется в сентябре. А потому внезапное охлаждение океанской воды озадачило экспертов.

Что говорят эксперты?

Климатологи озабочены тем, что столь неожиданные и резкие изменения могут катастрофически повлиять на окружающую среду. В частности, в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований предупреждают, что в Атлантике увеличится риск сильных ураганов, особенно в экваториальных районах.

Ранее эксперты рассказывали, что увеличение средней температуры на Земле на 3,7 градуса Цельсия приведет к тому, что климатические явления Эль-Ниньо, порой приводящие к природным катаклизмам, в более чем 90% случаев будут экстремальными.

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Во время сильных Эль-Ниньо западное побережье Южной Америки оказывается под потоками сильных дождей, приводящих к наводнениям и оползням. В то же время, западные части Тихого океана, в частности Индонезия и Австралия, переживают периоды засухи. Эль-Ниньо 1997-98 годов повлекло 23 тысячи смертей и нанесла ущерб на миллиарды долларов из-за штормов, засух, наводнений и вспышек заболеваний, вызванных этими катаклизмами.

"Если мы окажемся в состоянии, в котором почти каждое Эль-Ниньо является экстремальным, это будет иметь огромные социально-экономические последствия в Тихоокеанском регионе", — предупреждали специалисты.

Каких аномалий ждать из-за потепления?

Согласно модели климата, с которой работали ученые, в нынешних условиях наблюдается восемь или девять экстремальных явлений Эль-Ниньо в течение столетия. Но при потеплении на 3,7 градуса Цельсия это число вырастет до 26. В то же время 90,4% Эль-Ниньо будут экстремальными по сегодняшним меркам.

Согласно докладу ООН за 2023 год, к 2100 году температура на Земле может превысить показатели доиндустриального уровня на 2,9 градуса по Цельсию, если нынешние уровни выбросов парниковых газов не сократятся.

Этого не видели сотню лет

Из-за изменения климата в Украине стало возможным увидеть легендарные днепровские пороги, которые были скрыты под водой почти столетие. Это произошло из-за значительного снижения уровня воды в реке, поэтому теперь эти исторические образования стали обозримыми для каждого.

Днепровские пороги были затоплены в 1930-х годах во время строительства Днепрогэса – одной из крупнейших гидроэлектростанций Советского Союза. Они имели большое значение для украинской истории, ведь они были важным ориентиром для украинцев и использовались казаками как естественный барьер от врагов.

Снижение уровня воды, повлекшее их появление, связано с климатическими изменениями: пороги виднеются из-за засушливого лета и аномальной жары. Это открытие вызвало большой интерес среди ученых, историков и туристов, теперь имеющих возможность увидеть эти уникальные природные образования.

Спасение мальков и древний рог

Несколькими днями ранее стало известно, что из-за сильного обмеления Днепра в Запорожье образовались так называемые лужи воды, где мальки рыбы попали в ловушку. Так, один запорожский блоггер показал на видео, как он спасал маленьких карпов из таких "луж".

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На видео, опубликованном блоггером, он с другом пытается спасти маленьких карпов. Да, они прорывали ручейки от самого Днепра до этих "луж", чтобы рыбы смогли спастись в речную воду и не погибнуть.

Мужчинам, конечно, пришлось попотеть, чтобы спасти мальков рыб. Ведь все каналы они прорывали своими руками без вспомогательной техники. Кроме спасения рыбы, друзья-рыбаки еще рассказали, что нашли старинную лодку и лестницу под водой.

Это не единственные интересности, которые случаются украинцам на дне милеющего Днепра. Так, запорожский биолог рассказал, что на острове Хортица обнаружили угол древнего животного. В комментариях предположили, что это может быть угол тура. Валерий Кеменов отметил, что находку обещают передать музею.

Другой блоггер поделился находкой окаменевшего зуба коня, проживавшего здесь полмиллиона лет назад.

Купаться запрещено

Из-за риска инфекционных заболеваний купаться в реке Днепр в пределах Запорожья пока не рекомендуется. Эпидемиологи провели исследование воды в реке Днепр возле нескольких пляжей города.

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По результатам анализа пробы воды в реке в этих местах в двадцать раз превышают нормы микробиологического загрязнения, еще вдвое — биохимического. Это увеличивает риск инфекционных болезней.

Заведующий отделением эпидемиологического надзора и профилактики неинфекционных заболеваний Запорожского областного Центра контроля и профилактики болезней Александр Савин советует воздержаться от купания в Запорожье в реке Днепр из-за высокого риска инфекционных болезней.

В то же время, специалисты успокаивают, что питьевая вода в Запорожье остается безопасной. Пробы воды, отбираемые для мониторинга, свидетельствуют об отсутствии вспышек инфекционных заболеваний.

Почему мелеет Днестр?

К сожалению, мелеет не только Днепр. Другие реки Украины также оголяют свои берега, в том числе и вторая по величине река Днестр.

Ранее в Сети появлялись жуткие фото и видео Днестра и его сильно примелевшие притоки. Местные сняли шокирующие кадры в Хмельницкой и Черновицкой областях. По их мнению, причин несколько: сильная засуха и сброс воды из Днестра для увеличения производства электроэнергии Днестровской ГЭС, ниже по течению.

Снижение уровня воды в Днестре зафиксировано и в Госагентстве водных ресурсов. Объясняли это отсутствием осадков, а также увеличением объемов работы Днестровской ГЭС из-за обстрелов объектов инфраструктуры в других областях.

В обществе стали говорить об экологической катастрофе. Впрочем, гидрологи уверяют: крушения нет, хотя и есть определенное влияние на экосистему.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Атлантический океан быстро остывает по неизвестным причинам: ученые бьют тревогу"

Напомним, климатический кризис навис над планетой — в результате последние 13 месяцев стали самыми жаркими за всю историю наблюдений.

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