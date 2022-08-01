Миколаїв під атакою: у місті пролунали потужні вибухи

Міський голова звернувся до мешканців Миколаєва із закликом до закінчення повітряної тривоги триматись подалі від вікон.

У ніч проти понеділка, 1 серпня, у місті Миколаєві під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич у своєму Telegram-каналі.

"Миколаїв знову під атакою. У різних районах містах прогриміли потужні вибухи", - йдеться у дописі.

Міський голова звернувся до мешканців Миколаєва із закликом до закінчення повітряної тривоги триматись подалі від вікон і не ігнорувати правила безпеки.

Нагадаємо, під час обстрілу Миколаєва у ніч проти 31 липня загинув український бізнесмен, власник найбільшої зерноторгової компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський. Окрім бізнесмена, внаслідок обстрілу країни-агресорки Росії загинула також його дружина Раїса Михайлівна Вадатурська.

Читайте також: