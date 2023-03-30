Мобілізація в Росії: у британській розвідці прогнозують провал кампанії

Експерти вказують на те, що Росія посилює свою армію, оголосивши приховану мобілізацію.

Російська влада готується розпочати велику кампанію з метою набору додаткових 400 тисяч військовослужбовців.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

За повідомленнями російських ЗМІ, Росія представляє кампанію як набір добровольців, професійних кадрів, а не як обов'язкову мобілізацію.

"Існує реальна ймовірність того, що на практиці цю відмінність буде розмито і що регіональна влада спробує виконати поставлені завдання з вербування, змушуючи чоловіків вступати до лав", - зазначають розвідники.

За даними британської розвідки, російська влада вибрала нібито добровольчу модель, щоб заповнити брак кадрів і звести до мінімуму внутрішнє інакомислення.

"Малоймовірно, що кампанія залучить 400 тисяч справжніх добровольців. Однак для відновлення бойової міці Росії в Україні знадобляться не тільки кадри. Росії потрібно більше боєприпасів та військової техніки, ніж вона має зараз", - додали у розвідці.

Нагадаємо:

12 січня очільник Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу заявив, що Росія планує збільшити чисельність збройних сил до 1,5 млн солдат. Однак у Генштабі ЗСУ сумніваються, що Кремлю вдасться поставити в стрій таку кількість призовників у намічені терміни.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк заявив, що нова хвиля мобілізації, яку можуть оголосити в Росії, не завадить українським захисникам проводити наступальні операції.

За словами військового експерта Олега Жданова, росіянам розсилають повістки нібито для уточнення облікових даних.

Восени 2022 року президент РФ Путін заявив про завершення мобілізації в РФ, але окремий указ про це він не підписував. Російський військовий комісар розповідав, що мобілізацію в Росії не закінчено, а нібито призупинено.

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