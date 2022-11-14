МЗС України закликає Сербію не дозволяти мовлення Russia Today

Речник МЗС нагадав, що в ефірах RT регулярно виправдовується агресія проти України та лунають заклики до геноциду українців.

Міністерство закордонних справ України закликає владу Сербії не ухвалювати рішення про дозвіл на мовлення в країні пропагандистського телеканалу Russia Today.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook.

Речник МЗС зауважив, що в ефірах RT регулярно виправдовується агресія проти України та лунають заклики до геноциду українців.

"RT не має нічого спільного зі свободою слова та журналістикою. Пропаганда та дезінформація, які поширює цей канал, не підуть на користь сербському суспільству. Закликаємо Белград не ухвалювати таке рішення", - заявив він.

Ніколенко додав, що надання дозволу на мовлення Russia Today не відповідатиме курсу Сербії на здобуття членства в ЄС, який раніше запровадив санкції проти цього російського пропагандистського ресурсу.

"Сербський уряд також має розуміти, що в будь-який момент RT може почати розхитувати ситуацію у самій Сербії", - підсумував речник МЗС.

Нагадаємо, мовлення російського пропагандистського каналу Russia Today заборонено у Швейцарії, Канаді, Фінляндії, Великій Британії та інших країнах.

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