МИД Украины призывает Сербию не разрешать вещание Russia Today

Спикер МИД напомнил, что в эфирах RT регулярно оправдывается агрессия против Украины и раздаются призывы к геноциду украинцев.

Министерство иностранных дел Украины призывает власти Сербии не принимать решения о разрешении на вещание в стране пропагандистского телеканала Russia Today.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко в Facebook.

Спикер МИД отметил, что в эфирах RT регулярно оправдывается агрессия против Украины и раздаются призывы к геноциду украинцев.

"RT не имеет ничего общего со свободой слова и журналистикой. Пропаганда и дезинформация, которые распространяет этот канал, не пойдут на пользу сербского общества. Призываем Белград не принимать такое решение", — заявил он.

Николенко добавил, что предоставление разрешения на вещание Russia Today не будет соответствовать курсу Сербии на обретение членства в ЕС, который ранее ввел санкции против этого российского пропагандистского ресурса.

"Сербское правительство также должно понимать, что в любой момент RT может начать расшатывать ситуацию в самой Сербии", — подытожил представитель МИД.

Напомним, вещание российского пропагандистского канала Russia Today запрещено в Швейцарии, Канаде, Финляндии, Великобритании и других странах.

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