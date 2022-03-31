У Швейцарії більше не мовитиме російський пропагандистський канал RT

Онлайн-провайдери Швейцарії вилучили зі своїх пакетів російський канал.

Онлайн-провайдери телевізійних програм Швейцарії Swisscom, Sunrise UPC, Salt та інші вилучили зі своїх пакетів російський канал "Russia Today".

Про це повідомляє Національна рада з питань телебачення і радіомовлення.

"Представник Швейцарії у Керівному комітеті Ради Європи з питань медіа та інформаційного суспільства (CDMSI), пан Томас Шнейдер (Thomas Schneider) повідомив у листі до Національної ради, що Швейцарія пильнує за економічними санкціями ЄС проти росії. Зокрема, на початку березня інтернет-провайдери телевізійних програм Швейцарії такі, як Swisscom, Sunrise UPC, Salt та інші, вилучили російський канал «Russia Today» із запропонованого пакету для своїх клієнтів", - йдеться у повідомленні.

Швейцарія рішуче засуджує війну Росії проти України. Федеральна рада Швейцарії (Федеральний уряд країни) ухвалила рішення, яке стосується також і медіасфери.

Нагадаємо, у Фінляндії більше не транслюватимуть російський пропагандистський канал RT. Фінський телеоператор Elisa заявив про припинення мовлення.

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