На Донеччині ремонтна бригада ДТЕК знову потрапила під обстріл: що відомо

Співробітники ДТЕК потрапили під обстріл неподалік від лінії фронту, де виконували планові роботи,від обстрілів сильно ушкоджена робоча автівка.

Ремонтна бригада ДТЕК знову потрапила під обстріл у Донецькій області.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК у Telegram.

"Ще один важкий день для енергетиків Донеччини. Сьогодні наші колеги потрапили під обстріл неподалік від лінії фронту, де виконували планові роботи. Від обстрілів сильно ушкоджена робоча автівка", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це вже третій випадок обстрілу бригади ДТЕК за останні два тижні.

Нагадаємо, від початку великої війни росіяни обстріляли теплоелектростанції ДТЕК понад 180 разів.

Енергетики закликають українців користуватися технікою ще менше!

Читайте також провідні новини дня: