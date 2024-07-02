На Донеччині ремонтна бригада ДТЕК знову потрапила під обстріл: що відомо

Співробітники ДТЕК потрапили під обстріл неподалік від лінії фронту, де виконували планові роботи,від обстрілів сильно ушкоджена робоча автівка.
Ремонтна бригада ДТЕК знову потрапила під обстріл у Донецькій області.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК у Telegram.
"Ще один важкий день для енергетиків Донеччини. Сьогодні наші колеги потрапили під обстріл неподалік від лінії фронту, де виконували планові роботи. Від обстрілів сильно ушкоджена робоча автівка", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це вже третій випадок обстрілу бригади ДТЕК за останні два тижні.
Нагадаємо, від початку великої війни росіяни обстріляли теплоелектростанції ДТЕК понад 180 разів.
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