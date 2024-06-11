На фронті загинула військова й відома українська стилістка

З початком повномасштабної війни Олександра Рязанцева долучилася до лав ТРО, а нещодавно перевелася до підрозділу ДШВ.

На війні загинула військовослужбовиця одного з підрозділів ДШВ Шура Рязанцева з позивним Ялта. Лише дев'ять днів тому, 2 червня, їй виповнилось 40 років. Наразі про обставини її загибелі не повідомляється.

Про загибель захисниці України повідомила її сестра Валерія Рязанцева.

Олександра Рязанцева народилась в Криму. До війни вона працювала стилісткою і художницею з костюмів та одягала відомих українських акторів. Зокрема, дівчина співпрацювала зі студією "Квартал 95", Тіною Кароль, гуртами O’Torvald і Kozak System.

У 2014 році вона брала участь у Революції гідності й стала одним з символів Автомайдану. Після анексії Криму того ж року, активістка намагалася потрапити на півострів, але потрапила в російський полон, де пробула п’ять днів.

З початком повномасштабної війни Олександра Рязанцева долучилася до лав ТРО, щоб захищати Україну та повернути рідний Крим.

У день свого 40-річчя Ялта повідомила, що приєдналася до нового військового підрозділу у Десантно-штурмових військах ЗСУ.

Нагадаємо, на фронті загинув військовий фотограф Арсен Федосенко. Він працював на завданні, коли внаслідок ворожого обстрілу КАБами дістав важке поранення.

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