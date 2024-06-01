На війні в Україні загинув доброволець з Нідерландів

Від початку повномасштабного вторгнення Росії на війні загинули три громадяни Нідерландів.
У боях за Україну у районі міста Часів Яр, що на Донеччині, загинув доброволець з Нідерландів
Про це пише видання NOS.
Підтвердили смерть захисника і в Міністерстві закордонних справ Нідерландів. Його особу не розголошують на прохання родини чоловіка.
Відомо, що громадянин Нідерландів воював в українському Інтернаціональному легіоні. Його тіло було репатрійовано.
Зазначимо, від початку повномасштабного вторгнення Росії на війні загинули три громадяни Нідерландів.
Раніше ми повідомляли, на війні в Україні загинув 37-річний німецький доброволець, колишній солдат Бундесверу (Збройних сил ФРН).
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