На війні в Україні загинув доброволець з Нідерландів

Від початку повномасштабного вторгнення Росії на війні загинули три громадяни Нідерландів.

У боях за Україну у районі міста Часів Яр, що на Донеччині, загинув доброволець з Нідерландів

Про це пише видання NOS.

Підтвердили смерть захисника і в Міністерстві закордонних справ Нідерландів. Його особу не розголошують на прохання родини чоловіка.

Відомо, що громадянин Нідерландів воював в українському Інтернаціональному легіоні. Його тіло було репатрійовано.

Зазначимо, від початку повномасштабного вторгнення Росії на війні загинули три громадяни Нідерландів.

Раніше ми повідомляли, на війні в Україні загинув 37-річний німецький доброволець, колишній солдат Бундесверу (Збройних сил ФРН).

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