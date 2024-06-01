На войне в Украине погиб доброволец из Нидерландов

С начала полномасштабного вторжения России на войне погибли три гражданина Нидерландов.

В боях за Украину в районе города Часов Яр на Донетчине погиб доброволец из Нидерландов

Об этом пишет издание NOS.

Подтвердили смерть защитника и в Министерстве иностранных дел Нидерландов. Его личность не разглашается по просьбе семьи мужа.

Известно, что гражданин Нидерландов сражался в украинском Интернациональном легионе. Его тело было репатриировано.

Отметим, с начала полномасштабного вторжения России на войне погибли три гражданина Нидерландов.

Ранее мы сообщали, что на войне в Украине погиб 37-летний немецкий доброволец, бывший солдат Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ).

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