На войне в Украине погиб доброволец из Нидерландов

С начала полномасштабного вторжения России на войне погибли три гражданина Нидерландов.
В боях за Украину в районе города Часов Яр на Донетчине погиб доброволец из Нидерландов
Об этом пишет издание NOS.
Подтвердили смерть защитника и в Министерстве иностранных дел Нидерландов. Его личность не разглашается по просьбе семьи мужа.
Известно, что гражданин Нидерландов сражался в украинском Интернациональном легионе. Его тело было репатриировано.
Отметим, с начала полномасштабного вторжения России на войне погибли три гражданина Нидерландов.
Ранее мы сообщали, что на войне в Украине погиб 37-летний немецкий доброволец, бывший солдат Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ).
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