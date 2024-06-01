Ситуация на фронте: в DeepState сообщили, где продвинулись россияне (карта)

Аналитики DeepState сообщили, что российские оккупанты продвинулись возле населенных пунктов на Запорожье.

Российские оккупанты продвинулись возле ряда населенных пунктов в Украине.

Об этом сообщает DeepState.

В частности, продвижение врага на Запорожье возле Нестерянки, Сокола и Семеновки, поделились аналитики.

Ситуация на фронте / Фото: Deepstatemap

Также зафиксировано продвижение противника в городе Часов Яр (Донецкая область).

Ситуация на фронте / Фото: Deepstatemap

По сведениям аналитиков, у Невского продолжаются бои.

Напомним, российские войска продвинулись северо-восточнее города Харькова на фоне продолжающихся позиционных боев. Оккупанты достигли определенных "успехов" в пределах восточной окраины Волчанская.

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