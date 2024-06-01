Ситуація на фронті: у DeepState повідомили, де просунулися росіяни (карта)

Аналітики DeepState повідомили, що російські окупанти просунулися біля населених пунктів на Запоріжжі.
Російські окупанти просунулися біля низки населених пунктів в Україні.
Про це повідомляє DeepState.
Зокрема, є просування ворога на Запоріжжі біля Нестерянки, Соколу та Семенівки, поділилися аналітики.
Також зафіксовано просування супротивника в місті Часів Яр (Донецька область).
За відомостями аналітиків, біля Невського тривають бої.
Нагадаємо, російські війська просунулися на північний схід від міста Харкова на тлі триваючих позиційних боїв. Окупанти досягли певних "успіхів" в межах східної околиці Вовчанська.
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