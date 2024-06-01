Ситуація на фронті: у DeepState повідомили, де просунулися росіяни (карта)

Аналітики DeepState повідомили, що російські окупанти просунулися біля населених пунктів на Запоріжжі.

Російські окупанти просунулися біля низки населених пунктів в Україні.

Про це повідомляє DeepState.

Зокрема, є просування ворога на Запоріжжі біля Нестерянки, Соколу та Семенівки, поділилися аналітики.

Ситуація на фронті / Фото: Deepstatemap

Також зафіксовано просування супротивника в місті Часів Яр (Донецька область).

Ситуація на фронті / Фото: Deepstatemap

За відомостями аналітиків, біля Невського тривають бої.

Нагадаємо, російські війська просунулися на північний схід від міста Харкова на тлі триваючих позиційних боїв. Окупанти досягли певних "успіхів" в межах східної околиці Вовчанська.

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