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На Херсонщині українська артилерія знищила до 30 окупантів: ще 100 перебувають під завалами

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На Херсонщині українська артилерія знищила до 30 окупантів: ще 100 перебувають під завалами

Українські захисники на півдні вправно знищують особовий склад, техніку та боєприпаси противника.

В селі Каїри Каховського району Херсонської області українська артилерія знищила до 30 окупантів. Ще понад сто ворожих військовослужбовців залишилися під завалами.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 25 жовтня.

У Горностаївці, що розташована поруч, після детонації складу боєприпасів спостерігався рух великої кількості машин швидкої допомоги. Втрати ретельно приховуються ворогом.

© Deepstatemap
Фото: Deepstatemap

Наші ракетні війська і артилерія уразили пункт управління, 8 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та інші важливі військові об’єкти окупантів.

Авіаудари по позиціях ворога

Авіація Сил оборони протягом цієї доби завдала 15 ударів. Підтверджено ураження 12 районів зосередження озброєння та військової техніки, 2 опорних пунктів, а також позиції зенітного ракетного комплексу противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили безпілотник.

Контрнаступ на півдні: що нового

Військовослужбовці ЗСУ деокупували вже понад 90 населених пунктів у Херсонській області. Сьогодні, 25 жовтня, Сили оборони знищили на півдні 13 цілей окупантів. Йдеться про склади, техніку та бліндажі.

У перехопленій українською розвідкою розмові окупант розповів сестрі, що їхній підрозділ на Херсонському напрямку готується здавати позиції перед наступом ЗСУ.

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