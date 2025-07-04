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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
125
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1 хв

На Харківщині є влучання дрону-камікадзе: серед постраждалих - 12-річний хлопчик

Внаслідок російської атаки на Харківщині постраждали двоє людей.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
На Харківщині є влучання дрону

На Харківщині є влучання дрону / © ТСН.ua

Російський дрон-камікадзе типу «Шахед» влучив у Чугуїв на Харківщині. За попередніми даними, внаслідок атаки постраждали двоє людей, серед них 12-річний хлопчик.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харківській області продовжують фіксувати ворожі дрони. Мешканців закликають залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Нагадаємо, у Києві та низці областей України 4 липня лунає повітряна тривога.У Повітряних Силах України також повідомили про загрозу ударних БпЛА.

«Київ, Чернігів — загроза застосування ворогом ударних», — йдеться в повідомленні.

Дата публікації
Кількість переглядів
125
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