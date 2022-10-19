На місці стихійного поховання в Лимані виявили тіла трьох дітей

Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 428 дітей, понад 815 поранено. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Станом на ранок 19 жовтня 2022 року понад 1243 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 428 дітей загинуло та понад 815 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 415, Харківській - 258, Київській - 116, Миколаївській - 77, Запорізькій - 69, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 57, Дніпропетровській - 31", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці цифри неостаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Так, під час фіксації злочинів, вчинених на території Донецької області, на місці стихійного поховання в м. Лиман виявлено тіла трьох дітей віком 2, 9 та 14 років з ознаками осколкових та мінно-вибухових поранень.

В Офісі генпрокурора також додали, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2663 заклади освіти, 326 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо, за добу окупанти вбили чотирьох мирних жителів в Донецькій області, ще 12 людей зазнали поранень. Крім того, у Лимані виявили ще 8 цивільних, убитих росіянами під час окупації.

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