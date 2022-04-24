На Великдень окупанти обстріляли ракетами коксохімічний завод

Вранці 24 квітня російські окупанти обстріляли ПрАТ "Авдіївський коксохімічний завод" у Донецькій області.

Під вогнем окупантів знову опинилось одне з найбільших підприємств коксохімічної промисловості у державі.

Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

Загалом, через обстріли пошкоджено третю батарею першого коксового цеху, ТЕЦ та цех улавлювання. У прокураті встановлюють повну інформацію щодо пошкодженої інфраструктури.

Фото: Донецька обласна прокуратура/Facebook

"Великодні "вітання" від рашистів – знов під вогнем Авдіївський коксохімічний завод", - йдеться в повідомленні.

Наразі за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Нагадаємо, російські військові завдали 13 березня масованого обстрілу по ПрАТ "Авдіївський коксохімічний завод" у Донецькій області, що входить до групи "Метінвест". Тоді зупинилася заводська ТЕЦ, яка подавала тепло до Авдіївки.

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