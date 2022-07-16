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Над Кременчуком збили російську ракету (фото)

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Над Кременчуком збили російську ракету (фото)

Фото: Associated Press

Напередодні, 15 липня, після 21:00 у Кременчуці Полтавської області пролунали вибухи.

Українська ППО збила над містом ракету, яку випустила армія країни-агресорки Росії. Саме тому було чутно вибухи. 

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"Кременчук. Учора була збита ворожа ракета. Уламки знайдені. Постраждалих чи руйнувань немає", - йдеться у повідомленні. 

© Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін
Фото: Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін

До слова, напередодні увечері близько 20:00 оголосили повітряну тривогу. Про її закінчення сповістили лише о 21:27. Коли лунали сигнали, мешканці Кременчука повідомили про звуки вибухів у місті. Згодом це підтвердили і в ОВА. Втім, там зауважили, що не мають інформації про влучання в об‘єкти, руйнування чи постраждалих. 

Як повідомлялося, російська армія випустила ракети по місту Одеса вранці 16 липня. Ракета російських окупантів влучила в склад. Внаслідок атака військових держави-терористки постраждалих немає.

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